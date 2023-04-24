Кефир, водка, киви или мята: названы идеальные маринады для шашлыка

Когда наступает по-настоящему тёплая погода, все больше украинцев отдыхают на природе. Главным атрибутом "уличных посиделок" является шашлык.

Если вы хотите приготовить это блюдо как-то особенно, предлагаем вам четыре рецепта маринадов для мясных блюд. Выбирайте любое, что вам понравилось, и попробуйте приготовить. И помните: чем жестче мясо вы выберете для шашлыков, тем дольше нужно выдерживать его в маринаде. А еще – для маринования выбирайте эмалированную посуду.

Маринад на кефире

Этот способ вымачивания мяса используют для свинины.

На 500 г мяса нужно взять литр кефира, 2 луковицы, соль, перец горошком и кинзу. Свинину нарежьте большими кусками, выложите в миску, а сверху присыпьте луком, изрезанным кольцами. Посолите и поперчите мясо, посыпьте кинзой и залейте кефиром. Перемешайте и маринуйте как минимум 12 часов.

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Маринад на мяте

На килограмм мяса вам понадобится пучок перечной мяты, зубчик чеснока, вустерширский соус (столовая ложка), сладкий перец (2 шт.), несладкий йогурт (250 граммов), соль и душистый перец горошком.

Мяту нужно помыть и обсушить, нарезать и вбросить в чашу блендера. Добавьте туда соль, чеснок и перебейте. Затем добавьте вустерширский соус и йогурт и взбейте до однородности. Мясо порежьте, посыпьте горошком перца (по вкусу) и залейте маринадом, настаивайте до двух часов.

Маринад на водке (или коньяке)

Он больше подойдет к шашлыку из баранины.

Что нужно:

Баранина – 500 граммов

Курдючное сало – 50 граммов

Репчатый лук – 1 шт.

Водка (или коньяк) – 200 мл

Сушеная зелень – 20 граммов

Лимонная кислота – 2 ч. л.

Как готовить:

Мясо нарежьте на не очень толстые кусочки (4 см), положите в кастрюлю, посолите и поперчите, втирая соль и перец в баранину. Лук нарежьте мелко и добавьте в мясо. Полейте алкоголем и всыпьте лимонную кислоту. Размешайте и поставьте в холодильник на 8 часов. Маринованное мясо нанизывают на шампуры чередуя с кусочками курдючного сала.

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Маринад из киви

Этот маринад подходит для любых видов мяса.

Какие продукты нужны:

Килограмм любого мяса

Лук – 2-3 штуки

Киви – 1 штука

Газированная минералка – 1 стакан

Специи и соль – по вашему вкусу.

Как готовить:

Мясо нарежьте и добавьте к нему порезанный кружками лук. Посыпать специями и посолить. Залейте минералкой и поставьте в холодильник на 12 часов. Киви нужно натереть или перебить блендером.

Киви нужно добавлять в конце маринования. До говядины – за час до приготовления, до баранины – за 40 минут, до свинины и курятины – за 20 минут.

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