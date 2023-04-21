Мягкий и сочный шашлык: как замариновать мясо за 15 минут

Приближаются майские праздники и выходные, когда украинцы уезжают на природу и готовят шашлыки. Это блюдо нравится многим, однако его нужно уметь правильно готовить.

Одним из главных аспектов приготовления шашлыков является маринад. UAportal подготовил рецепт быстрого маринада, который позволит начать готовить мясо уже через 15 минут.

Традиционно для маринада используют кефир, уксус или сок. В растворе мясо оставляют от нескольких часов, до целой ночи.

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Впрочем, можно замариновать мясо гораздо быстрее. Для этого потребуется обычный пакет и минералка.

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В пакет нужно вылить воду, добавить мясо и плотно завязать, чтобы пузырьки не выходили наружу. Упаковку нужно тщательно мять руками в течение 10-15 минут.

После этого мясо можно достать и насаживать на шампуры. Такой маринад позволит получить сочный и мягкий шашлык.

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