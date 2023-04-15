Быстрый завтрак: рецепт пирожков с картофелем за 5 минут

UaPortal предлагает вам рецепт быстрого блюда, которое можно приготовить на завтрак.

Ингредиенты:

– картофель – 5-6 шт

– яйцо – 1 шт

– соль и перец по вкусу

– мука – 250 -300 г

– зелень

– твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

Сварите 5 – 6 картофелин. Сделайте пюре. Посолите и поперчите. Добавьте яйца, укроп и муку. Перемешайте.

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Присыпьте мукой и размешайте руками до однородности. Оставьте тесто на 5 минут отдыхать. Натрите сыр. Отложите.

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Тесто разделите на две части. Вырежьте чашкой круглые формы. Раскатайте каждый кусок.

Выложите на каждый кусок творог. Сверху накройте вторым куском. Залепите. Обжарьте на растительном масле.

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