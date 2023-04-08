rus
Українська
Рецепты

Рецепт пасхальных булочек от королевской семьи

Анастасия Крыщук

Рецепт пасхальных булочек от королевской семьи

Каждый год на странице королевской семьи выкладывают рецепт традиционных булочек. Они обязательно поливаются сиропом и украшаются крестообразными узорами.

Пасхальные булочки пекутся в семье Виндзоров уже сотни лет и подаются к королевскому столу. Традиционно их едят в Страстную пятницу.

По легенде, в 14 веке монах аббатства Сент-Олбанс спек такие булочки и раздал нуждающимся.

Читайте также: Суп из крапивы и одуванчика: рецепт

Для приготовления королевских булочек нужно:

– яйца – 2 шт.

– Свежие дрожжи – 25 гр.

– 375 гр. муки грубого помола

– 2 ст. л. сахара

– 60 г сливочного масла, нарезанного кубиками и охлажденного

– 130 мл. воды

– Большая щепотка соли

– цукаты – 2 ст.л.

– изюм – 2 ст.л.

– Корица и кардамон или специи по вкусу

Смесь для узоров:

– 4 ст. л. муки

– 1 ст. л. сахара

– 1 ст. л. воды

Сироп:

– 200 г. сахара

– 100 мл. воды

Как замесить тесто и испечь булочки:

  1. Разведите дрожжи в теплой воде. Просейте муку, соль, сахар и специи в большую миску.
  2. В центре смеси произведите углубление. Смешайте дрожжи с яйцами и вылейте в углубление. Замесите тесто.
  3. Добавьте цукаты, масло и вымешивайте 5 минут. Разделите тесто на 13–15 булочек.
  4. Застелите противень пергаментом, выложите булочки и оставьте на 30-45 минут, чтобы булочки подошли.
  5. Возьмите ингредиенты для украшения, смешайте и украсьте булочки.
  6. Выпекайте 8-12 минут при 220 градусах и смажьте теплым сахарным сиропом (для сиропа сахар разведите в воде)

Обратите внимание и на видеорецепт приготовления булочек.

Советуем также прочесть, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !

РецептыРецепт