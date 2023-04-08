Рецепт пасхальных булочек от королевской семьи
Каждый год на странице королевской семьи выкладывают рецепт традиционных булочек. Они обязательно поливаются сиропом и украшаются крестообразными узорами.
Пасхальные булочки пекутся в семье Виндзоров уже сотни лет и подаются к королевскому столу. Традиционно их едят в Страстную пятницу.
По легенде, в 14 веке монах аббатства Сент-Олбанс спек такие булочки и раздал нуждающимся.
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Для приготовления королевских булочек нужно:
– яйца – 2 шт.
– Свежие дрожжи – 25 гр.
– 375 гр. муки грубого помола
– 2 ст. л. сахара
– 60 г сливочного масла, нарезанного кубиками и охлажденного
– 130 мл. воды
– Большая щепотка соли
– цукаты – 2 ст.л.
– изюм – 2 ст.л.
– Корица и кардамон или специи по вкусу
Смесь для узоров:
– 4 ст. л. муки
– 1 ст. л. сахара
– 1 ст. л. воды
Сироп:
– 200 г. сахара
– 100 мл. воды
Как замесить тесто и испечь булочки:
- Разведите дрожжи в теплой воде. Просейте муку, соль, сахар и специи в большую миску.
- В центре смеси произведите углубление. Смешайте дрожжи с яйцами и вылейте в углубление. Замесите тесто.
- Добавьте цукаты, масло и вымешивайте 5 минут. Разделите тесто на 13–15 булочек.
- Застелите противень пергаментом, выложите булочки и оставьте на 30-45 минут, чтобы булочки подошли.
- Возьмите ингредиенты для украшения, смешайте и украсьте булочки.
- Выпекайте 8-12 минут при 220 градусах и смажьте теплым сахарным сиропом (для сиропа сахар разведите в воде)
Обратите внимание и на видеорецепт приготовления булочек.
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