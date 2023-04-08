Рецепт виликодніх булочок від королівської сім‘ї

Кожного року на сторінці королівської сім’ї викладають рецепт традиційних булочок. Вони обов’язково поливаються сиропом та прикрашаються хрестоподібними візерунками.

Великодні булочки печуться у сім’ї Віндзорів вже сотні років та подаються до королівського столу. Традиційно, їх їдять у Страсну п‘ятницю.

За легендою, у 14 столітті монах абатства Сент-Олбанс спік такі булочки та роздав нужденним.

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Для приготування королівських булочок потрібно:

– Яйця – 2 шт.

– Свіжі дріжджі – 25 гр.

– 375 гр. борошна грубого помолу

– 2 ст. л. цукру

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– 60 г. вершкового масла, нарізаного кубиками та охолодженого

– 130 мл. води

– Велика дрібка солі

– Цукати – 2 ст. л.

– Родзинки – 2 ст. л.

– Кориця та кардамон або спеції за смаком

Суміш для візерунків:

– 4 ст. л. борошна

– 1 ст. л. цукру

– 1 ст. л. води

Сироп:

– 200 г. цукру

– 100 мл. води

Як замісити тісто і спекти булочки:

Розведіть дріжджі в теплій воді. Просійте борошно, сіль, цукор та спеції у велику миску. В центрі суміші зробіть поглиблення. Змішайте дріжджі з яйцями та вилийте у поглиблення. Замісіть тісто. Додайте цукати, вершкове масло та вимішуйте 5 хвилин. Розділіть тісто на 13-15 булочок. Застеліть деко пергаментом, викладіть булочки і залишіть на 30-45 хвилин, щоб булочки підійшли. Візьміть інгридієнти для прикрашання, змішайте їх та прикрасьте булочки. Випікайте 8-12 хвилин при 220 градусах та змажте теплим цукровим сиропом ( для сиропу цукор розведіть у воді)

Зверніть увагу і на відеорецепт приготування булочок.

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