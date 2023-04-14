Нежное суфле с абрикосовым джемом: рецепт любимого десерта принцессы Дианы
Принцесса сердец любила простые блюда, рецептами которых делится бывший королевский повар Даррен Макгрейди.
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Для приготовления вам понадобится:
– яйца – 7 шт.
– масло сливочное – 50 г;
– молоко – 150 мл;
– сахар – 120 г;
– мука – 150;
– сливки – 500 мл;
– джем абрикосовый – 150 г.
Способ приготовления:
- Духовку выставьте на температуру 200 градусов. Отделите белки от желтков.
- Формы для выпечки смажьте маслом. Отправьте в духовку на 5 мин.
- Все ингредиенты кроме яичных белков и абрикосового джема смешайте.
- Взбейте белки и добавьте в смесь муки, сахара и других компонентов. Аккуратно перемешайте.
- Готовую смесь разлейте по формам и отправьте запекаться до золотистого цвета.
- Абрикосовый джем прогрейте и процедите.
- Готовое суфле полейте джемом.
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