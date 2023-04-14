Нежное суфле с абрикосовым джемом: рецепт любимого десерта принцессы Дианы

Принцесса сердец любила простые блюда, рецептами которых делится бывший королевский повар Даррен Макгрейди.

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Для приготовления вам понадобится:

– яйца – 7 шт.

– масло сливочное – 50 г;

– молоко – 150 мл;

– сахар – 120 г;

– мука – 150;

– сливки – 500 мл;

– джем абрикосовый – 150 г.

Способ приготовления:

Духовку выставьте на температуру 200 градусов. Отделите белки от желтков. Формы для выпечки смажьте маслом. Отправьте в духовку на 5 мин. Все ингредиенты кроме яичных белков и абрикосового джема смешайте. Взбейте белки и добавьте в смесь муки, сахара и других компонентов. Аккуратно перемешайте. Готовую смесь разлейте по формам и отправьте запекаться до золотистого цвета. Абрикосовый джем прогрейте и процедите. Готовое суфле полейте джемом.

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