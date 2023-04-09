Как приготовить пряное пасхальное печенье по рецепту королевы Елизаветы II

Пасха отмечается и в западном мире, включая британскую королевскую семью. Традиционно там готовят пряное печенье. Мы предлагаем вам ознакомиться с рецептом этого печенья от королевских кондитеров.

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Ингредиенты:

350 г муки;

5 г разрыхлителя (соды для выпечки);

10 г молотого имбиря;

5 г корицы;

125 г несоленого масла;

175 г светлого мягкого коричневого сахара;

1 яйцо;

60 г сахарного "золотого" сиропа.

Для глазури:

2 яичных белка;

600 г сахарной пудры;

пищевой краситель по вашему выбору.

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Приготовление теста:

Разогрейте духовку до 170℃. В миске смешайте муку, соду и специи. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешайте массу до консистенции, похожей на крошки. Затем добавьте сахар, яйцо и сироп и перемешайте, пока не получите тесто. Раскатайте тесто до толщины 5 мм. Используйте специальные формочки для печенья или картонные шаблоны, чтобы придать печенье желаемую форму.

Выложите печенье на антипригарный коврик или пергаментную бумагу и выпекайте на средней полке вашей духовки 12-15 минут, пока она не станет золотистого цвета. Перед тем как украшать глазурью, готовое печенье полностью остудите.

Глазурь:

Добавьте 1 яичный белок к 600 г сахарной пудры и взбейте до однородной массы. Глазурь должна быть гладкой текстуры. Можно использовать пищевой краситель по вашему выбору, чтобы дать ему желаемый цвет. Добавьте несколько капель красителя в глазурь и хорошо перемешайте до получения желаемого оттенка.

После того, как печенье полностью остыло, можно начинать украшение. Используйте кондитерский мешок или простой пластиковый пакет, наполненный глазурью, чтобы нарисовать разные рисунки на печенье. Также можно добавить несколько украшений на верхнюю часть печенья, таких как цветные сахарные кристаллы или кусочки мармелада.

Готовое печенье с глазурью следует оставить на несколько часов, чтобы глазурь затвердела и стала более стойкой. После этого вы можете наслаждаться вкусным и изысканным печеньем с пряным ароматом, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Приятного аппетита!

Напомним, что многие хозяйки ищут идеальный рецепт для праздничного блюда на Пасху, которая наступает перед Светлым Христовым Воскресением. Если вы уже делали заварную паску, который не черствеет долго, или мягкую и влажную панетоне, то на этот раз попробуйте паску на сырном тесте, которую можно побаловать близких.

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