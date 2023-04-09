Як приготувати пряне великоднє печиво за рецептом королеви Єлизавети II

Великдень святкується і у західному світі, включаючи британську королівську родину. Традиційно там готують пряне печиво. Ми пропонуємо вам ознайомитися з рецептом цього печива від королівських кондитерів.

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Інгредієнти:

350 г борошна;

5 г розпушувача (соди для випічки);

10 г меленого імбиру;

5 г кориці;

125 г несолоного масла;

175 г світлого м’якого коричневого цукру;

1 яйце;

60 г цукрового "золотого" сиропу.

Для глазурі:

2 яєчні білки;

600 г цукрової пудри;

харчовий барвник на ваш вибір.

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Приготування тіста:

Розігрійте духовку до 170 ℃. У мисці змішайте борошно, соду й спеції. Додайте нарізане кубиками масло й перемішайте масу до консистенції, схожої на крихти. Потім додайте цукор, яйце й сироп, і перемішайте, поки не отримаєте тісто. Розкачайте тісто до товщини 5 мм. Використовуйте спеціальні формочки для печива або картонні шаблони, щоб надати печиву бажаної форми.

Викладіть печиво на антипригарний килимок або пергаментний папір і випікайте на середній полиці вашої духовки 12-15 хвилин, поки воно не стане золотистого кольору. Перед тим, як прикрашати глазур'ю, готове печиво повністю остудіть.

Глазур:

Додайте 1 яєчний білок до 600 г цукрової пудри й збийте до однорідної маси. Глазур має бути гладкої текстури. Можна використати харчовий барвник на ваш вибір, щоб дати йому бажаний колір. Додайте кілька крапель барвника в глазур і добре перемішайте до отримання бажаного відтінку.

Після того, як печиво повністю охололо, можна розпочинати прикрашання. Використовуйте кондитерський мішок або простий пластиковий пакет, наповнений глазур'ю, щоб намалювати різні малюнки на печиві. Можна також додати декілька прикрас на верхню частину печива, таких як кольорові цукрові кристали або шматочки мармеладу.

Готове печиво з глазур'ю слід залишити на кілька годин, щоб глазур затверділа і стала більш стійкою. Після цього ви можете насолоджуватися смачним та вишуканим печивом з пряним ароматом, яке стане справжньою прикрасою вашого святкового столу. Смачного!

Нагадаємо, що багато господинь шукають ідеальний рецепт для святкової страви на Великдень, який настає перед Світлою Христовою Неділею. Якщо ви вже робили заварну паску, яка не черствіє довго, або ж м'яку та вологу панетоне, то цього разу спробуйте паску на сирному тісті, яку можна побалувати близьких.

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