Обов'язкова страва на Великдень: смачний рецепт сирної запіканки за 15 хвилин
В Україні наповненню великоднього столу приділяють велику увагу. Щедрий стіл на Пасху та чистота в будинку символізують небесну радість.
Улюбленим традиційним частуванням є сирна запіканка. Рецепти цієї страви різняться в залежності від територіального розташування.
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Домашня запіканка. Рецепт №1
Інгредієнти:
- Домашній сир – 1 кг.
- Манна крупа – 5 ст. ложок.
- Вершкове масло – 200 грамів.
- Яйця – 5 шт.
- Цукор – не менше 1 стакану (більше на смак).
- Родзинки, курага, цукати – на смак.
- Ваніль, кориця – на смак
Спосіб приготування:
1. Збийте яйця разом з цукром. Додайте суміш в перетертий через сито сир разом з розтопленим маслом, манкою, ваніллю. Далі додайте родзинки, цукати, корицю, курагу на власний розсуд. Якщо не любите, можете не додавати.
2. Запікайте у формі, яку треба попередньо змастити маслом, при температурі 180 градусів за Цельсієм близько 40 хвилин.
3. Дайте запіканці охолонути, а потім дістаньте з форми. Страву можна подавати до столу, але можна приготувати глазур для прикраси.
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Як зробити глазур на сирну запіканку? Візьміть 1-2 яєчних білки та збийте з 1 ст. ложкою лимонного соку та 1 стаканом цукрової пудри. Потім вилийте на запіканку та зачекайте поки застигне.
Сирна запіканка. Рецепт №2
Інгредієнти:
- сухий домашній сир – 500 грамів;
- 5 яєць (4 яйця+1білок, 1 жовток для змащування);
- сметана – 100 мл;
- цукор – 200 гр;
- ванільний цукор – 2 упаковки;
- крохмаль – 2 ст. ложки;
- вершкове масло для змащування;
- паніровочні сухарі
Для змащування:
- 1 жовток;
- 1 ст.л. сметани
За бажанням до запіканки можна додати родзинки, цукати або цедру лимона.
Детальніше про рецепт приготування – у відео.
Нагадаємо, що краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня, а головною особливістю є начинка різними інгредієнтами (горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем).
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