Обязательное блюдо на Пасху: вкусный рецепт творожной запеканки за 15 минут

В Украине наполнению пасхального стола уделяют большое внимание. Щедрый стол на Пасху и чистота дома символизируют небесную радость.

Любимым традиционным угощением является творожная запеканка. Рецепты этого блюда разнятся в зависимости от территориального расположения.

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Домашняя запеканка. Рецепт №1

Ингредиенты:

Домашний творог – 1 кг.

Манная крупа – 5 ст. кровать.

Сливочное масло – 200 граммов.

Яйца – 5 шт.

Сахар – не менее 1 стакана (больше по вкусу).

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Изюм, курага, цукаты – по вкусу.

Ваниль, корица – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца вместе с сахаром. Добавьте смесь в перетертый через сито творог вместе с растопленным маслом, манкой, ванилью. Далее добавьте изюм, цукаты, корицу, курагу по собственному усмотрению. Если не любите, можете не прибавлять.

2. Запекайте в форме, которую нужно предварительно смазать маслом, при температуре 180 градусов Цельсия около 40 минут.

3. Дайте запеканцы остыть, а затем достаньте из формы. Кушанье можно подавать к столу, но можно приготовить глазурь для украшения.

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Как сделать глазурь на творожную запеканку? Возьмите 1-2 яичных белка и взбейте с 1 ст. ложкой лимонного сока и 1 стаканом сахарной пудры. Затем вылейте на запеканку и подождите, пока застынет.

Сырная запеканка. Рецепт №2

Ингредиенты:

сухой домашний творог – 500 граммов;

5 яиц (4 яйца+1 белок, 1 желток для смазки);

сметана – 100 мл;

сахар – 200 гр;

ванильный сахар – 2 упаковки;

крахмал – 2 ст. ложки;

сливочное масло для смазки;

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Для смазки:

1 желток;

1 ст.л. сметаны

По желанию к запекане можно добавить изюм, цукаты или цедру лимона.

Детальнее о рецепте приготовления – в видео.

Напомним, что крафин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе, а главной особенностью является начинка разными ингредиентами (орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, творог или джем).

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