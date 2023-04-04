Обязательное блюдо на Пасху: вкусный рецепт творожной запеканки за 15 минут
В Украине наполнению пасхального стола уделяют большое внимание. Щедрый стол на Пасху и чистота дома символизируют небесную радость.
Любимым традиционным угощением является творожная запеканка. Рецепты этого блюда разнятся в зависимости от территориального расположения.
Читайте также: Солнечно-желтые пасхальные яйца к пасхальному столу – как покрасить яйца куркумой
Домашняя запеканка. Рецепт №1
Ингредиенты:
- Домашний творог – 1 кг.
- Манная крупа – 5 ст. кровать.
- Сливочное масло – 200 граммов.
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – не менее 1 стакана (больше по вкусу).
- Изюм, курага, цукаты – по вкусу.
- Ваниль, корица – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца вместе с сахаром. Добавьте смесь в перетертый через сито творог вместе с растопленным маслом, манкой, ванилью. Далее добавьте изюм, цукаты, корицу, курагу по собственному усмотрению. Если не любите, можете не прибавлять.
2. Запекайте в форме, которую нужно предварительно смазать маслом, при температуре 180 градусов Цельсия около 40 минут.
3. Дайте запеканцы остыть, а затем достаньте из формы. Кушанье можно подавать к столу, но можно приготовить глазурь для украшения.
Читайте также: Невероятно вкусный рецепт традиционной украинской пасхи (видео)
Как сделать глазурь на творожную запеканку? Возьмите 1-2 яичных белка и взбейте с 1 ст. ложкой лимонного сока и 1 стаканом сахарной пудры. Затем вылейте на запеканку и подождите, пока застынет.
Сырная запеканка. Рецепт №2
Ингредиенты:
- сухой домашний творог – 500 граммов;
- 5 яиц (4 яйца+1 белок, 1 желток для смазки);
- сметана – 100 мл;
- сахар – 200 гр;
- ванильный сахар – 2 упаковки;
- крахмал – 2 ст. ложки;
- сливочное масло для смазки;
- панировочные сухари
Для смазки:
- 1 желток;
- 1 ст.л. сметаны
По желанию к запекане можно добавить изюм, цукаты или цедру лимона.
Детальнее о рецепте приготовления – в видео.
Напомним, что крафин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе, а главной особенностью является начинка разными ингредиентами (орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, творог или джем).
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!