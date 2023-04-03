Солнечно-желтые крашанки к пасхальному столу: как покрасить яйца куркумой

Куркума – популярная приправа, которую уже многие столетия подряд используют как натуральный краситель. Благодаря ей вы можете приготовить великолепные пасхальные яйца к пасхальному столу.

Вы, вероятно, не раз замечали, что куркуму очень сложно оттереть от поверхностей, если она там оказалась. Но в случае с окрашиванием яиц такая сильная пигментация только на пользу, сообщает Ясенсвит.

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Приготовьте ярко-желтые пасхальные яйца на Пасху с помощью отвара из куркумы.

Ингредиенты:

яйца – 6 штук;

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куркума – 3 ст. ложки;

уксус – 1 ст. кровати;

соль – 1 ст. кровати.

Как покрасить яйца куркумой:

Красить нужно яйца комнатной температуры, заранее достаньте их из холодильника. Не используйте для приготовления отвара эмалированную посуду – шанс, что куркума надолго останется на стенках кастрюли очень велик.

Для равномерного цвета скорлупы не забудьте добавить уксус, который можно заменить лимонной кислотой или лимонным соком. Некоторые хозяйки перед окрашиванием куркумой протирают яйца спиртом.

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После подготовки начинайте процесс окрашивания:

Налейте 2 л воды в металлическую кастрюлю. Добавьте куркуму, уксус, перемешайте соль и поставьте на медленный огонь. Подождите 5-7 минут, пока куркума растворится, но не доводите до кипения. Положите в отвар яйца. После закипания варите от 10 до 12 минут. Если хотите, чтобы яйцо получилось бледно-желтым, снимите кастрюлю с огня раньше. И наоборот, для золотистого цвета скорлупы яйца следует оставить в отваре "настаиваться" на 3-4 часа или даже на ночь, но в таком случае есть риск, что окрасится белок. Готовые яйца опустите в прохладную воду. Отполируйте пасхальные яйца подсолнечным маслом для блеска перед подачей.

Также яйца в куркуме можно сделать не только однотонными, но и с рисунком. Узор будет не таким броским и контрастным, как на красных или темно-оранжевых пасхальных яйцах, но все же стоит попробовать.

Как покрасить яйца куркумой без уксуса

Яйца может выкрасить, не добавляя уксуса. В таком случае вам понадобятся яйца, соль, вода и куркума в тех же пропорциях, что и для классического наклонения.

Залейте куркуму 2 литрами кипятка, дайте остыть и процедите через марлю или специальное сито. В готовый отвар добавьте соль, уложите яйца и поставьте на медленный огонь. Варите после закипания не больше 12 минут. Готовые яйца уложите в холодную воду.

Оба способа довольно простые и не требуют много времени. А еще к процессу можно привлекать детей — приготовление пасхальных яиц может стать веселым занятием для всей семьи.

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Напомним, что замечательной идеей обрадовать близких вкусным десертом на Пасху является приготовление кейк-попсов в виде пасхальных яиц для декора тортов и куличей.

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