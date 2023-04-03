Так готовит бабушка: невероятно вкусный рецепт традиционной украинской паски (видео)

С давних времен украинцев пекут на Пасху праздничный хлеб или паски. В настоящее время появилось много разных рецептов с разными добавками.

Однако мы предлагаем невероятно вкусный и легкий рецепт паски, которыми пользовались еще наши бабушки. Выпечка получается вкусной, влажной и в меру сладкой. Ее структура – воздушная, рассказала на своем YouTube-канале Марьяна Хабер-Дудар.

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Рецепт на 10 пасок объемом, как банка 0,5 и по 250 г каждая, или 5 куличей объемом, как банка емкостью 1 л, банка и по 500 г каждая.

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Ингредиенты:

мука – 1 кг;

теплое молоко – 400 мл;

яичные желтки – 10 шт;

дрожжи – 100 г;

масло – 200 г;

сахар – 200 г;

изюм – 150 г;

ванильный сахар – 50 г;

соль – ½ ч. л.;

цедра из 1 лимона.

Сначала нужно подготовить опару. Для этого в теплое молоко добавьте дрожжи, 1 ст. л. сахара и 3 ст. л. муки. Оставьте на 15 минут.

В это время приступайте к тесту. Яичные желтки соедините с сахаром и разотрите, добавьте ванильный сахар, соль. Всё хорошо перемешайте до образования однородной массы. Влейте растопленное масло, добавьте потертую цедру из 1 лимона, снова размешайте. Влейте опару и продолжайте размешивать. Насыпьте изюм, добавьте муку, замешайте тесто.

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Затем набирайте тесто в форму, оставьте на 1 час. Ему нужно время, что оно подошло и увеличилось в объеме вдвое.

Сверху паски нужно смазать яйцом, а затем выпекать в предварительно разогретой духовке 45 минут при температуре 45 градусов.

Детальнее о приготовлении настоящей украинской паски – смотрите на видео.

Напомним, что крафин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе, а главной особенностью является начинка разными ингредиентами (орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, творог или джем).

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