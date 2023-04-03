Пасха 2023: как приготовить краффин

Краффин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе. Главной особенностью краффина является то, что его можно начинить разными ингредиентами, такими как орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, сыр или джем, чтобы десерт был еще вкуснее.

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Если вы решили попробовать свои силы в приготовлении краффина, вам понадобятся следующие ингредиенты (на форму для выпекания высотой и диаметром 9 см):

1 ч. л. цедры апельсина;

2 ст. л. (30 мл) апельсинового сока;

80 мл теплого молока (35-38°);

6 г (2 ч. л.) сухих дрожжей (или 18 г живых дрожжей);

100г (чуть меньше полустакана) сахара;

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1 яйцо и 2 желтка;

350 г (2 1/3 ст) муки (просеять);

½ ч. л. соли;

40 г растопленного сливочного масла (теплого);

100 г мягкого сливочного масла (для смазывания теста);

100 г сухофруктов (сушеная клюква, изюм);

горсть грецких орехов, миндальных лепестков, ванилин по желанию.

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Прежде всего вам нужно натереть цедру половины апельсина (но только оранжевую часть, поскольку белая может быть горькой) и выдавить из нее сок. Налить сухофрукты кипятком и оставить на 5 минут, после чего промыть и просушить.

Затем добавьте одну чайную ложку сахара в теплое молоко, всыпьте сухие дрожжи, тщательно размешайте и оставьте на 10-15 минут в теплом месте. Сверху должна образоваться пышная "шапочка".

Взбейте желтки и одно яйцо с остатками сахара до пышной светлой массы на средней скорости (займет всего несколько минут).

Просейте муку, добавьте соль, перемешайте. Создайте ямку и влейте туда яичную массу. Добавить теплое растопленное сливочное масло, цедру, апельсиновый сок и дрожжи с молоком. Замесите тесто (около 10 минут, пока оно не станет эластичным и не будет липнуть).

Перенесите тесто в миску, которую предварительно нужно смазать растительным маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте на час-полтора в теплом месте, чтобы оно поднялось. Разделите на три части, сформуйте шарики, накройте каждую пленкой и оставьте еще на 10 минут.

Раскатайте первый шарик теста в прямоугольник толщиной около 2 мм. Обильно смажьте мягким сливочным маслом, посыпьте сухофруктами и орехами. Сверните рулет теста, начиная с более длинной стороны, и перенесите на покрытый бумагой для жжения противень. Повторите со следующими двумя шариками теста.

Оставьте рулеты теста на противне еще на 15-20 минут, чтобы они снова поднялись. Затем поместите выпечку в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия, и запекайте около 25-30 минут, пока тесто не станет золотистым.

Когда тесто уже готово, извлеките краффин из духовки и оставьте его остыть на стойке. Затем можно порезать рулеты на порции и подавать на стол.

Также можно добавить в тесто другие ингредиенты, как корицу, имбирь, цукаты, шоколад или ваниль. В зависимости от вкуса можно экспериментировать с различными комбинациями сухофруктов и орехов, чтобы добавить больше вкуса и текстуры.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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