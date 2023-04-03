Великдень 2023: як приготувати паску краффін

Краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня. Головною особливістю краффіна є те, що його можна начинити різними інгредієнтами, такими як горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем, щоб десерт був ще смачніший.

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Якщо ви вирішили спробувати свої сили в готуванні краффіна, то вам знадобляться наступні інгредієнти (на форму для випікання висотою і діаметром 9 см):

1 ч. л. цедри апельсина;

2 ст. л. (30 мл) апельсинового соку;

80 мл теплого молока (35-38°);

6 г (2 ч. л.) сухих дріжджів (або 18 г живих дріжджів);

100г (трохи менше півсклянки) цукру;

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1 яйце і 2 жовтки;

350 г (2 1/3 ст) борошна (просіяти);

½ ч. л. солі;

40 г розтопленого вершкового масла (теплого);

100 г м'якого вершкового масла (для змазування тіста);

100 г сухофруктів (сушена журавлина, родзинки);

жменя волоських горіхів, мигдальних пелюсток, ванілін за бажанням.

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Перш за все, вам потрібно натерти цедру половини апельсина (але лише помаранчеву частину, оскільки біла може бути гіркою) та видавити з неї сік. Налити сухофрукти окропом та залишити на 5 хвилин, після чого їх потрібно промити та просушити.

Далі додайте одну чайну ложку цукру в тепле молоко, всипте сухі дріжджі, ретельно розмішайте і залиште на 10-15 хвилин в теплому місці. Зверху має утворитися пишна "шапочка".

Збийте жовтки та одне яйце з залишками цукру до пишної світлої маси на середній швидкості (це займе всього кілька хвилин).

Просійте борошно, додайте сіль, перемішайте. Створіть ямку та влийте туди яєчну масу. Додайте тепле розтоплене вершкове масло, цедру, апельсиновий сік та дріжджі з молоком. Замісіть тісто (приблизно 10 хвилин, доки воно не стане еластичним та не буде липнути).

Перенесіть тісто в миску, яку попередньо потрібно змастити олією, накрийте харчовою плівкою та залиште на годину-півтори в теплому місці, щоб воно піднялося. Розділіть на три частини, сформуйте кульки, накрийте кожну плівкою та залиште на ще 10 хвилин.

Розкачайте першу кульку тіста в прямокутник товщиною близько 2 мм. Рясно змастіть м'яким вершковим маслом, посипте сухофруктами та горіхами. Згорніть рулет тіста, починаючи з довшого боку, і перенесіть на покритий папером для печення противень. Повторіть з наступними двома кульками тіста.

Залиште рулети тіста на противні на ще 15-20 хвилин, щоб вони знову піднялися. Потім помістіть випічку у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів Цельсія, і запікайте близько 25-30 хвилин, доки тісто не стане золотистим.

Коли тісто вже готове, вийміть краффін з духовки і залиште його охолонути на стійці. Потім можна нарізати рулети на порції та подавати на стіл.

Також можна додати до тіста інші інгредієнти, як от корицю, імбир, цукати, шоколад або ваніль. Залежно від смаку, можна експериментувати з різними комбінаціями сухофруктів та горіхів, щоб додати більше смаку та текстури.

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