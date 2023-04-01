Здивуйте своїх гостей: як приготувати італійський великодній хліб

Італійський великодній хліб є популярною традиційною стравою, яку готують в Італії на Великдень. Якщо ви хочете спробувати зробити цей смачний хліб панетоне вдома, ми знайшли для вас доволі простий рецепт.

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Як зробити італійський великодній хліб "Pane di Pasqua"

Інгредієнти:

500 г борошна;

7 г сухих дріжджів;

1 чайна ложка солі;

2 столові ложки цукру;

60 мл оливкової олії;

4 яйця (1 для змащення хліба);

100 мл теплої води;

100 мл теплого молока;

100 г апельсинової цедри;

50 г родзинок.

Спосіб приготування:

У великій мисці змішайте борошно, дріжджі, сіль та цукор; Додайте оливкову олію, 3 яйця, теплу воду та тепле молоко. Змішайте до однорідної маси; Додайте апельсинову цедру та родзинки та замішайте тісто, поки воно не стане гладким та еластичним; Покрийте тісто та залиште його на 1 годину, щоб воно підійшло; Покладіть тісто у форми для випічки та покрийте його ще на 30-40 хвилин, щоб воно знову підійшло; Розбийте яйце та змастіть хліб; Розігрійте духовку до 180 градусів; Печіть хліб протягом 30-40 хвилин, доки він не стане золотистого кольору та звучить пусто, коли постукаєте по ньому; Ваш італійський великодній хліб "Pane di Pasqua" готовий.

Смачного!

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