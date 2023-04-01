Здивуйте своїх гостей: як приготувати італійський великодній хліб
Італійський великодній хліб є популярною традиційною стравою, яку готують в Італії на Великдень. Якщо ви хочете спробувати зробити цей смачний хліб панетоне вдома, ми знайшли для вас доволі простий рецепт.
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Як зробити італійський великодній хліб "Pane di Pasqua"
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- 7 г сухих дріжджів;
- 1 чайна ложка солі;
- 2 столові ложки цукру;
- 60 мл оливкової олії;
- 4 яйця (1 для змащення хліба);
- 100 мл теплої води;
- 100 мл теплого молока;
- 100 г апельсинової цедри;
- 50 г родзинок.
Спосіб приготування:
- У великій мисці змішайте борошно, дріжджі, сіль та цукор;
- Додайте оливкову олію, 3 яйця, теплу воду та тепле молоко. Змішайте до однорідної маси;
- Додайте апельсинову цедру та родзинки та замішайте тісто, поки воно не стане гладким та еластичним;
- Покрийте тісто та залиште його на 1 годину, щоб воно підійшло;
- Покладіть тісто у форми для випічки та покрийте його ще на 30-40 хвилин, щоб воно знову підійшло;
- Розбийте яйце та змастіть хліб;
- Розігрійте духовку до 180 градусів;
- Печіть хліб протягом 30-40 хвилин, доки він не стане золотистого кольору та звучить пусто, коли постукаєте по ньому;
- Ваш італійський великодній хліб "Pane di Pasqua" готовий.
Смачного!
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