Удивите своих гостей: как приготовить итальянский пасхальный хлеб

Итальянский пасхальный хлеб является популярным традиционным блюдом, которое готовят в Италии на Пасху. Если вы хотите попробовать сделать этот вкусный хлеб панеттоне дома, мы нашли для вас простой рецепт.

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Как сделать итальянский пасхальный хлеб "Pane di Pasqua"

Ингредиенты:

500 г муки;

7 г сухих дрожжей;

1 чайная ложка соли;

2 столовые ложки сахара;

60 мл оливкового масла;

4 яйца (1 для смазки хлеба);

100 мл теплой воды;

100 мл теплого молока;

100 г апельсиновой цедры;

50 г изюма.

Способ приготовления:

В большой миске смешайте муку, дрожжи, соль и сахар; Добавьте оливковое масло, 3 яйца, теплую воду и теплое молоко. Смешайте до однородной массы; Добавьте апельсиновую цедру и изюм и замешайте тесто, пока оно не станет гладким и эластичным; Покройте тесто и оставьте на 1 час, чтобы оно подошло; Положите тесто в форму для выпечки и покройте его еще на 30-40 минут, чтобы оно снова подошло; Разбейте яйцо и смажьте хлеб; Разогрейте духовку до 180 градусов; Выпекайте хлеб в течение 30-40 минут, пока он не станет золотистого цвета и звучит пусто, когда постучать по нему; Ваш итальянский пасхальный хлеб "Pane di Pasqua" готов.

Приятного аппетита!

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