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Як приготувати паску на сирному тісті до Великодня: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити сирну паску на Великдень 2023

Багато господинь шукають ідеальний рецепт для святкової страви на Великдень, який настає перед Світлою Христовою Неділею. Якщо ви вже робили заварну паску, яка не черствіє довго, або ж м'яку та вологу панетоне, то цього разу спробуйте паску на сирному тісті, яку можна побалувати близьких.

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Інгредієнти:

  • яйця (4 шт.);
  • борошно (240 г);
  • вершкове масло (160 г);
  • сода (0,5 ч. л.);
  • розпушувач (2 ч. л.);
  • сир (300 г);
  • сіль (щіпка);
  • цукор (250 г);
  • куркума (1 ч. л.);
  • ваніль, родзинки, цедра лимона.

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  1. Вийміть усі продукти з холодильника наперед, щоб вони стали кімнатної температури;
  2. Процідіть борошно та розпушувач в окрему миску. Розтопіть вершкове масло на водяній бані або в мікрохвильовій печі;
  3. Залийте родзинки окропом та залиште їх на 5 хвилин. Потім злийте воду та покладіть їх на паперові рушники на декілька хвилин, щоб вони висохли;
  4. Розбийте яйця у глибоку миску, додайте цукор та щіпку солі (збийте, щоб цукор розтанув). Додайте розтоплене вершкове масло, ваніль та куркуму;
  5. Для приготування тіста на кисломолочному сирі, знадобиться м'який сир із кремовою консистенцією. Якщо у вас є сир, який не дуже м'який, його можна подрібнити в блендері з невеликою кількістю молока. Додайте сир до яєчної маси разом із цедрою лимона та добре перемішайте;
  6. Додайте просіяне борошно та розпушувач до мокрих інгредієнтів, поступово перемішуючи до отримання однорідної маси;
  7. Додайте родзинки та перемішайте ще раз;
  8. Змастіть форму для запікання вершковим маслом та налийте тісто. Рівномірно розподіліть його у формі;
  9. Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів Цельсія, протягом 45-50 хвилин, або до готовності. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної шпажки: вставте її в центр запіканки, якщо вона вийде сухою – запіканка готова.

Дайте запіканці трохи вистигнути в формі, а потім вийміть її із форми. Подавайте теплою з вершковим маслом та медом. Смачного!

Нагадаємо, що краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня, а головною особливістю є начинка різними інгредієнтами (горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем).

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