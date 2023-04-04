Как приготовить пасху на сырном тесте к Пасхе: простой рецепт

Многие хозяйки ищут идеальный рецепт для праздничного блюда на Пасху, которая наступает перед Светлым Христовым Воскресением. Если вы уже делали заварную паску, которая не черствеет долго, или мягкую и влажную панеттоне, то на этот раз попробуйте пасхальний хлеб на сырном тесте, которым можно побаловать близких.

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Ингредиенты:

яйца (4 шт.);

мука (240 г);

сливочное масло (160 г);

сода (0,5 ч. л.);

разрыхлитель (2 ч. л.);

творог (300 г);

соль (щепотка);

сахар (250 г);

куркума (1 ч. л.);

ваниль, изюм, цедра лимона.

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Извлеките все продукты из холодильника вперед, чтобы они стали комнатной температуры; Процедите муку и разрыхлитель в отдельную миску. Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке; Залейте изюм кипятком и оставьте их на 5 минут. Затем слейте воду и положите их на бумажные полотенца на несколько минут, чтобы они высохли; Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и щепотку соли (взбейте, чтобы сахар растаял). Добавьте растопленное сливочное масло, ваниль и куркуму; Для приготовления теста на кисломолочном сыре понадобится мягкий творог с кремовой консистенцией. Если у вас есть сыр, не очень мягкий, его можно измельчить в блендере с небольшим количеством молока. Добавьте творог в яичную массу вместе с цедрой лимона и хорошо перемешайте; Добавьте просеянную муку и разрыхлитель к мокрым ингредиентам, постепенно перемешивая до получения однородной массы; Добавьте изюм и перемешайте еще раз; Смажьте форму для запекания сливочным маслом и налейте тесто. Равномерно распределите его в форме; Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия, в течение 45-50 минут или до готовности. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки: вставьте ее в центр запеканки, если она получится сухой – запеканка готова.

Дайте запеканке немного остыть в форме, а затем извлеките ее из формы. Подавайте теплой со сливочным маслом и медом. Приятного аппетита!

Видео дня

Напомним, что краффин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе, а главной особенностью является начинка разными ингредиентами (орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, творог или джем).

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