Ніжне суфле з абрикосовим джемом: рецепт улюбленого десерту принцеси Діани
Принцеса сердець любила прості страви, рецептами яких ділиться колишній королівський кухар Даррен МакҐрейді.
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Для приготування вам знадобиться:
– яйця – 7 шт.
– масло вершкове – 50 г;
– молоко – 150 мл;
– цукор – 120 г;
– борошно – 150;
– вершки – 500 мл;
– джем абрикосовий – 150 г.
Спосіб приготування:
- Духовку виставте на температуру 200 градусів. Відділіть білки від жовтків.
- Форми для випікання змастіть маслом. Відправте в духовку на 5 хв.
- Всі інгредієнти, крім яєчних білків та абрикосового джему, змішайте.
- Збийте білки та додайте у суміш борошна, цукру та інших складових. Акуратно вимішайте.
- Готову суміш розлийте по формах та відправте запікатись до золотавого кольору.
- Абрикосовий джем прогрійте та процідіть.
- Готове суфле полийте джемом.
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