Ніжне суфле з абрикосовим джемом: рецепт улюбленого десерту принцеси Діани

Принцеса сердець любила прості страви, рецептами яких ділиться колишній королівський кухар Даррен МакҐрейді.

Читайте також: Великодні булочки від королівської сім’ї – рецепт.

Для приготування вам знадобиться:

– яйця – 7 шт.

– масло вершкове – 50 г;

– молоко – 150 мл;

– цукор – 120 г;

– борошно – 150;

– вершки – 500 мл;

– джем абрикосовий – 150 г.

Спосіб приготування:

Духовку виставте на температуру 200 градусів. Відділіть білки від жовтків. Форми для випікання змастіть маслом. Відправте в духовку на 5 хв. Всі інгредієнти, крім яєчних білків та абрикосового джему, змішайте. Збийте білки та додайте у суміш борошна, цукру та інших складових. Акуратно вимішайте. Готову суміш розлийте по формах та відправте запікатись до золотавого кольору. Абрикосовий джем прогрійте та процідіть. Готове суфле полийте джемом.

Радимо також прочитати рецепт пряного великоднього печива за рецептом Єлизавети ІІ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!