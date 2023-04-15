Швидкий сніданок: рецепт пиріжків з картоплею за 5 хвилин

UaPortal пропонує вам рецепт швидкої страви, яку можна приготувати на сніданок.

Інгредієнти:

– картопля – 5-6 шт

– яйце – 1 шт

– сіль та перець за смаком

– борошно – 250 -300 г

– зелень

– твердий сир – 100 г

Спосіб приготування:

Зваріть 5 – 6 картоплин. Зробіть пюре. Посоліть та поперчіть. Додайте яйця, кріп та борошно. Перемішайте.

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Присипте борошном та перемішайте руками до однорідності. Залишіть тісто відпочивати на 5 хвилин. Натріть сир. Відкладіть.

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Тісто розділіть на 2 частини. Виріжте чашкою круглі форми. Розкатайте кожен шматок.

Викладіть на кожен шматок сир. Зверху накрийте другим шматком. Заліпіть. Обсмажте на олії.

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