Смачний тарт зі спаржею та сиром: шеф-кухарка поділилась рецептом (відео)
Українська шеф-кухарка Валя Саєнко поділилась корисним рецептом тарту зі смачною начинкою. Страва готується дуже швидко, якщо використати готове листкове тісто без дріжджів.
У своєму Instagram кулінарка зауважила, що всі інгредієнти можна заміняти, але не спаржу та тісто. Вона порадила брати будь-який крем-сир, а замість хамону – шинку чи бекон.
Читайте також: Як просто приготувати спаржу: суперкорисний рецепт
Необхідні інгредієнти:
- Тісто листкове без дріжджів – 0,5 кг.
- Крем-сир (кулінарка брала рікотту) – 200 г.
- Спаржа – 250 г.
- Хамон – 50 г.
- Сіль, спеції за смаком (зубчик часнику, орегано, чебрець, копчена паприка, зелень кропу чи петрушки).
- Жовток для змащування.
Покроковий рецепт приготування:
1. Розкачайте тісто в пласт, проколіть виделкою, змастіть жовтком та запікайте при температура 180 градусів близько 20 хвилин.
2. Поки тісто випікається, приготуйте крем. Змішайте сир, дрібку солі і всі улюблені спеції.
3. Далі беріться за спаржу. Саєнко розповіла, що цього разу її не зачищала, а зробила по-іншому.
"Просто візьміть один пагінець і почніть його гнути. Він зламається саме там, де закінчується жорстка частина", – порадила кулінарка.
Спаржу треба бланширувати 1 хвилину в підсоленому окропі і одразу покласти в холодну воду.
4. Після випікання тіста необхідно змастити кремом, викласти спаржу, хамон і присипати фетою. Запікайте ще 5-7 хвилин на температурі 180 градусів, щоб всі інгредієнти "одружилися".
Читайте також: Три прості поради від Клопотенка, як приготувати ідеально спаржу
Раніше шеф-кухарка Валя Саєнко поділилась рецептом вертута з яблуком. Такий десерт приваблює "смаком" безтурботності та бабусиної любові.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!