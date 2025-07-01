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Економіка

Власники авто в Україні повинні платити податки: кому доведеться віддати 25 тис. грн

Анастасія Крищук

Власники авто в Україні повинні платити податки: кому доведеться віддати 25 тис. грн
За які авто українці платять податки. Джерело: auto.ria.com

Протягом перших п'яти місяців 2025 року українці, які володіють елітними автомобілями, перерахували до бюджету 95,3 млн грн транспортного податку (ставка – 25 тис. грн). Це на 2,5 млн грн більше, ніж у той самий період минулого року. Основна частина цих коштів надійшла від власників розкішних авто в Києві, де зібрали 29,5 млн грн.

Про це повідомили в Держподатковій службі, пише OBOZ.UA. Там зазначили: наразі транспортний податок уже сплатили понад 5,6 тис. осіб.

Окрім Києва, найбільші суми податку надійшли з Дніпропетровської області – 9 млн грн. Також значні суми сплатили в Одеській області – 8,3 млн грн, та Львівській – 6,3 млн грн.

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За які марки авто українцям потрібно платити податки

Список марок, які підлягають під оподаткування в Україні:

  • AstonMartin.
  • Audi.
  • Bentley.
  • BMW.
  • GMC.
  • Hymer-Mercedes.
  • Ineos.
  • Jaguar.
  • Lamborghini.
  • LandRover.
  • Lexus.
  • Lotus.
  • Lincoln.
  • McLaren.
  • Maserati.
  • Mercedes-AMG.
  • Mercedes-Benz.
  • Mercedes-Maybach.
  • Porsche.
  • Rolls-Royce.
  • Toyota.

Яка сума податку сплачується за кожен автомобіль

Податківці нагадали, що транспортний податок сплачують власники елітних легкових автомобілів, які були випущені не пізніше 5 років тому. При цьому:

  • Середньоринкова вартість таких автомобілів повинна перевищувати 375-кратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня поточного року.
  • У 2025 році ця сума становить 3 млн грн.
  • Ставка транспортного податку складає 25 тис. грн за кожен автомобіль.

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