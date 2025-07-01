Власники авто в Україні повинні платити податки: кому доведеться віддати 25 тис. грн
Протягом перших п'яти місяців 2025 року українці, які володіють елітними автомобілями, перерахували до бюджету 95,3 млн грн транспортного податку (ставка – 25 тис. грн). Це на 2,5 млн грн більше, ніж у той самий період минулого року. Основна частина цих коштів надійшла від власників розкішних авто в Києві, де зібрали 29,5 млн грн.
Про це повідомили в Держподатковій службі, пише OBOZ.UA. Там зазначили: наразі транспортний податок уже сплатили понад 5,6 тис. осіб.
Окрім Києва, найбільші суми податку надійшли з Дніпропетровської області – 9 млн грн. Також значні суми сплатили в Одеській області – 8,3 млн грн, та Львівській – 6,3 млн грн.
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За які марки авто українцям потрібно платити податки
Список марок, які підлягають під оподаткування в Україні:
- AstonMartin.
- Audi.
- Bentley.
- BMW.
- GMC.
- Hymer-Mercedes.
- Ineos.
- Jaguar.
- Lamborghini.
- LandRover.
- Lexus.
- Lotus.
- Lincoln.
- McLaren.
- Maserati.
- Mercedes-AMG.
- Mercedes-Benz.
- Mercedes-Maybach.
- Porsche.
- Rolls-Royce.
- Toyota.
Яка сума податку сплачується за кожен автомобіль
Податківці нагадали, що транспортний податок сплачують власники елітних легкових автомобілів, які були випущені не пізніше 5 років тому. При цьому:
- Середньоринкова вартість таких автомобілів повинна перевищувати 375-кратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня поточного року.
- У 2025 році ця сума становить 3 млн грн.
- Ставка транспортного податку складає 25 тис. грн за кожен автомобіль.
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