Власники авто в Україні повинні платити податки: кому доведеться віддати 25 тис. грн

Протягом перших п'яти місяців 2025 року українці, які володіють елітними автомобілями, перерахували до бюджету 95,3 млн грн транспортного податку (ставка – 25 тис. грн). Це на 2,5 млн грн більше, ніж у той самий період минулого року. Основна частина цих коштів надійшла від власників розкішних авто в Києві, де зібрали 29,5 млн грн.

Про це повідомили в Держподатковій службі, пише OBOZ.UA. Там зазначили: наразі транспортний податок уже сплатили понад 5,6 тис. осіб.

Окрім Києва, найбільші суми податку надійшли з Дніпропетровської області – 9 млн грн. Також значні суми сплатили в Одеській області – 8,3 млн грн, та Львівській – 6,3 млн грн.

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За які марки авто українцям потрібно платити податки

Список марок, які підлягають під оподаткування в Україні:

AstonMartin.

Audi.

Bentley.

BMW.

GMC.

Hymer-Mercedes.

Ineos.

Jaguar.

Lamborghini.

LandRover.

Lexus.

Lotus.

Lincoln.

McLaren.

Maserati.

Mercedes-AMG.

Mercedes-Benz.

Mercedes-Maybach.

Porsche.

Rolls-Royce.

Toyota.

Яка сума податку сплачується за кожен автомобіль

Податківці нагадали, що транспортний податок сплачують власники елітних легкових автомобілів, які були випущені не пізніше 5 років тому. При цьому:

Середньоринкова вартість таких автомобілів повинна перевищувати 375-кратний розмір мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня поточного року.

У 2025 році ця сума становить 3 млн грн.

Ставка транспортного податку складає 25 тис. грн за кожен автомобіль.

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