Чи впливає 'тисяча Зеленського' на можливість отримати субсидію: відповідь ПФУ

Виплати за програмами "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка" не враховуються при розрахунку субсидії. При визначенні середньомісячного доходу сім’ї для отримання житлової субсидії не беруться до уваги:

Одноразова допомога за програмою "Зимова єПідтримка"

Державні виплати у межах програми "Національний кешбек", які нараховуються за безготівкові покупки товарів українського виробництва

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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Ці зміни відповідають оновленому пункту 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженому постановою Кабміну № 632 від 22.07.2020.

Подати документи для оформлення житлової субсидії або пільги онлайн можна тут, відеорозʼяснення тут.

Нагадаємо, українським пенсіонерам розповіли про 5 популярних пільг у 2025 році, про які вони могли не знати.

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