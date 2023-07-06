'Замість квартири діра': очевидці про наслідки ракетної атаки по будинку у Львові (відео)

Проти ночі 6 липня російські бойовики атакували Україну крилатими ракетами "Калібр". Сили ППО ліквідували сім із десяти крилатих ракет "Калібр". У Львові зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

За даними рятувальних служб, унаслідок російського ракетного обстрілу у Львові зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах багатоквартирного будинку. Загинули четверо людей, з десяток отримали травми.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

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Тим часом місцеві мешканці, у чий будинок влучила ракета, розповіли, як усе було.

У коментарі "Суспільному" жителька зруйнованого будинку Людмила розповіла: "Ми виїхали одразу, як почули перший удар, ми почули й виїхали одразу… Немає квартири, там просто дірка".

Інша жителька будинку Наталя каже, що від її квартири нічого не лишилося: "Вивалені та вибиті вікна, сусідка так само жалілася, наверху сусідка, яка не чує, вона не чула тривоги, добре що її вивели в укриття".

Одна з жінок, яка мешкала на першому поверсі цього будинку каже, що спочатку почули вибух, вона впала з дивана й поповзла до дверей. "Вибух, все накрило… Всі двері, все, квартири нема…Четвертого поверху взагалі немає".

У коментарі "Радіо Свобода" ще одна мешканка будинку розповіла, що люди повискакували з будинку в чому були – в піжамах, у халатах, ніхто не має з собою якихось речей. "Все постраждало, в хаті ні вікон, ні дверей, нічого немає. От, в чому були, в тому й були", – додала постраждала.

Нагадаємо, 3 липня по Україні знову було запущено ударні БПЛА з боку російської федерації. Вибухи чули в Кіровоградській, Хмельницькій та Одеській областях. Усього було зафіксовано 17 запусків безпілотників, 13 з них ліквідовані силами ППО.

Також 3 липня пролунали вибухи у Сумах. Ворог атакував місто безпілотниками. Унаслідок удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку загинула людина.

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