Повітряні сили ЗСУ знищили 13 з 17 шахедів над Україною вночі 3 липня

У понеділок, 3 липня, Україну знову було запущено ударні БПЛА з російської федерації. Згідно з інформацією, наданою пресслужбою Повітряних сил України, вибухи чули в Кіровоградській, Хмельницькій та Одеській областях.

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Зафіксовано запуск безпілотників "Shahed" з Приморсько-Ахтарська, а також випуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

Також було повідомлено про вибухи, що сталися у Кіровоградській та Хмельницькій областях, внаслідок дії протиповітряної оборони.

Пізніше представники Повітряних сил надали інформацію про наслідки нічної атаки.

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"Уночі 3 липня 2023 російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Всього було зафіксовано 17 запусків безпілотників", – зазначається в офіційному повідомленні.

Також повідомляється, що системи протиповітряної оборони працювали в південних, східних та центральних регіонах країни.

"В результаті протиповітряного бою, залучивши сили та засоби Повітряних Сил у співробітництві з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, було знищено 13 ударних безпілотників "Shahed-136/131". Решта не зуміли досягти своїх цілей. За попередніми даними, без втрат", – заявили представники Повітряних сил.

Нагадаємо, українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

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