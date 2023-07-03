Воздушные силы ВСУ уничтожили 13 из 17 шахедов над Украиной ночью 3 июля

В понедельник, 3 июля, Украина снова была запущена ударные БПЛА из российской федерации. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Воздушных сил Украины, взрывы слышали в Кировоградской, Хмельницкой и Одесской областях.

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Зафиксирован запуск беспилотников "Shahed" из Приморско-Ахтарска, а также выпуск крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

Также было сообщено о взрывах, произошедших в Кировоградской и Хмельницкой областях, в результате действия противовоздушной обороны.

Позже представители Воздушных сил предоставили информацию о последствиях ночной атаки.

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"Ночью 3 июля 2023 года российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Всего было зафиксировано 17 запусков беспилотников", – отмечается в официальном сообщении.

Также сообщается, что системы противовоздушной обороны работали в южных, восточных и центральных регионах страны.

"В результате противовоздушного боя, привлекая силы и средства Воздушных Сил в сотрудничестве с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, было уничтожено 13 ударных беспилотников "Shahed-136/131". Остальные не сумели достичь своих целей. По предварительным данным, без потерь", – заявили представители Воздушных сил.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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