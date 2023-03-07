У В'єтнамі виявили струнний музичний інструмент, якому 2000 років (фото)

У провінції Лонг Ан у південному В’єтнамі археологи викопали цей оленячий ріг. Науковці припускають, що це музичний інструмент віком 2000 років.

Дослідниця Австралійського національного університету Фределіза Кампос та її колеги не впевнені, як грали на цьому інструменті чи як саме він звучав. Про це повідомляє ANU Reporter.

Зазначається, що для створення звуків, ймовірно, смикали за одну струну.

"Цей струнний інструмент, або хордофон, є одним із найдавніших зразків такого типу інструментів у Південно-Східній Азії", – зазначила Кампос.

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За її словами, це заповнює прогалину між найдавнішими відомими в регіоні музичними інструментами – літофонами або кам’яними перкусійними пластинами – та більш сучасними інструментами.

"Він мав би довжину близько 35 см і мав отвір на одному кінці для кілочка, що було б важливо для налаштування. Він також мав щось схоже на місток для підтримки струни.

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