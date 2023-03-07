Во Вьетнаме обнаружили струнный музыкальный инструмент, которому 2000 лет (фото)

В провинции Лонг Ан в южном Вьетнаме археологи вырыли этот олений рог. Ученые предполагают, что это музыкальный инструмент в возрасте 2000 лет.

Исследователь Австралийского национального университета Фределиза Кампос и его коллеги не уверены, как играли на этом инструменте или как именно он звучал. Об этом сообщает ANU Reporter.

Отмечается, что для создания звуков, вероятно, дергали за одну струну.

"Этот струнный инструмент или хордофон является одним из древнейших образцов такого типа инструментов в Юго-Восточной Азии", – отметила Кампос.

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По ее словам, это восполняет пробел между древнейшими известными в регионе музыкальными инструментами – литофонами или каменными перкуссионными пластинами – и более современными инструментами.

Он имел бы длину около 35 см и имел отверстие на одном конце для колышка, что было бы важно для настройки. Он также имел что-то похожее на мостик для поддержки струны.

Ранее группа ученых-добровольцев из трех университетов Чили нашла на острове Пасхи новую статую моаи в кратере вулкана.

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