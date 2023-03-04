На острове Пасхи исследователи обнаружили новую статую моаи в кратере вулкана (видео)

В высохшей лагуне внутри кратера вулкана нашли статую высотой 1,6 метра, лежавшую в высохшей лагуне лицом к небу. Исследователи считают, что поблизости могут быть другие статуи и это может стать ключом к дальнейшим археологическим находкам.

Группа ученых-добровольцев из трех университетов Чили обнаружила статую 21 февраля во время проекта по восстановлению болот внутри вулканического кратера Рано-Рарака после прошлогоднего пожара в этом районе, который повредил несколько статуй.

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"То, что мы увидели сегодня, очень важно, потому что это часть истории народа рапа-нуи", – сказал Сальвадор Атан Хито, лидер коренной общины мау-энуа, исследующих это место.

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Некоторые лидеры коренных народов рассказали, что новый моаи был известен по устным преданиям и в последний раз его заметили около 70 лет назад.

"Интересно то, что, по крайней мере, последние 200 или 300 лет глубина лагуны составляла 3 метра, а это значит, что ни один человек не мог оставить там моаи за это время", – сказал другой лидер коренного народа племени Ма'у Хенуа Ниноска Аварейпуа Хуки Куадрос.

Моаи – это монолитные резные каменные фигуры с вытянутыми лицами и без ног. Они являются главной достопримечательностью отдаленного тихоокеанского острова Пасхи, который был аннексирован Чили в 1888 году. Статуи вырезали полинезийцы рапануи между 1250 и 1500 годами, и более 900 из них были идентифицированы в наше время.

Ранее в Турции археологи раскопали второй храм царя урартского Менуа и остатки гробницы.

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