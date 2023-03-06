В Норвегии обнаружили средневековую королевскую пристань (фото)

В Норвегии были обнаружены остатки средневековой королевской пристани. Находку сделали при раскопках в набережном районе Бервика в Осло.

Исследователи обнаружили остатки длинной части пристани, которую, вероятно, построил средневековый король Норвегии. Более 26 футов фундамента пирса сохранились в отличном состоянии под толстой глиной морского дна Осло-фьорда, пишет The History Blog.

Отмечается, что фундамент причала был построен путем переплетения массивных бревен в фальшборты. Затем их закладывали в морское дно.

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Отпечатки моллюсков и мидий на бревнах свидетельствуют о том, что они остались открытыми в воде. Сооружения, построенные на фундаментах, со временем вдавили их глубже в глину, где они и сохранились.

Срезы будут взяты из бревен фальшборта, чтобы их можно было датировать. Хокон V (правление 1299–1319) является наиболее вероятным кандидатом на строительство пристани.

Именно во время его правления Осло превзошел Берген и стал столицей Норвегии, и именно Хокон построил крепость Акерсхус для защиты города и королевской резиденции. Фундаменты пирса были найдены прямо у остатков королевского дворца, предшествовавшего крепости Акерсхус.

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