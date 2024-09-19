Під час розгадки таємниці 50-річної давності науковці знайшли абсолютно нову групу крові

Науковці зробили прорив у розумінні людського організму, розгадавши загадку, яка тривала півстоліття. Дослідники виявили нову систему груп крові, названу MAL, що відкриває нові горизонти в трансфузіології та генетиці.

Відкриття було зроблено під час дослідження рідкісного випадку, зафіксованого ще у 1972 році. Тоді у вагітної жінки виявили відсутність антигену AnWj, який є присутнім у більшості людей. Це спостереження поставило вчених у глухий кут, адже причини такого явища залишалися невідомими, пише IFLScience з посиланням на дослідження у журналі Blood.

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Протягом наступних десятиліть вчені намагалися розгадати цю загадку. І ось, завдяки сучасним методам генетичного аналізу, вдалося встановити, що відсутність антигену AnWj пов’язана з мутацією в гені MAL. Цей ген відповідає за вироблення білка, який відіграє важливу роль у формуванні еритроцитів – клітин крові, що переносять кисень.

Виявлення нової групи крові має важливе значення для медицини. По-перше, це дозволить більш точно підбирати донорську кров для переливання, знизивши ризик ускладнень. По-друге, це відкриває нові перспективи для дослідження генетичних захворювань крові.

"Це відкриття є кульмінацією довгих років досліджень і дозволить нам надавати кращу медичну допомогу пацієнтам з рідкісними групами крові", – зазначила Луїза Тіллі, старший науковий співробітник IBGRL Red Cell Reference в NHS Blood and Transplant.

Нагадаємо, у травні 29024 року археологи знайшли місце поховання загадкового англосаксонського короля Сердіка.

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