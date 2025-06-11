Водіям розповіли, коли можна ігнорувати дорожню розмітку, не боячись штрафу

Часто українські водії стикаються з труднощами через стерту або погано видиму дорожню розмітку. Це може викликати у кермувальників як роздратування, так і тривогу, адже незрозуміло, як діяти, щоб уникнути штрафу та не створити аварійної ситуації.

Представник Патрульної поліції України поділився з "SUV News" роз’ясненнями щодо такої ситуації. Про це пише UAportal.

Правоохоронець наголосив, що якщо дорожню розмітку складно розгледіти через об’єктивні обставини, водієві слід керуватися дорожніми знаками. Вони мають вищу силу відповідно до актуальних Правил дорожнього руху.

"Основна складність полягає у відсутності чіткого юридичного визначення поняття "важко розрізнити розмітку", – сказав представник поліції. "Це створює простір для суб’єктивної інтерпретації ситуації кожним учасником дорожнього руху".

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В яких випадках штраф не загрожує

Інспектор на прикладі роз’яснив, в яких випадках штрафувати водія не можна. Якщо на ділянці дороги довжиною близько 20 метрів майже немає видимих слідів розмітки, а дорожні знаки, що забороняють зупинку або стоянку, відсутні, то водій має право зупинитися без загрози отримати штраф.

Аналогічна ситуація виникає, коли на дорозі нанесена розмітка не відповідає державним стандартам України (ДСТУ). За словами патрульного, у таких випадках підстав для накладання штрафу також немає.

Щоб уникнути неприємностей з поліцією та подальших судових розглядів, водіям радять встановити у автомобілі відеореєстратор для запису дорожньої ситуації. Крім того, якщо транспортний засіб зупиняють поліцейські, корисно зробити кілька додаткових фотографій ділянки дороги, де розмітка відсутня або погано помітна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

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