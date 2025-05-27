Воду надаватимуть погодинно? Україна може зіткнутися з масштабною кризою

Україна може опинитися на межі серйозної водної кризи вже упродовж наступних десяти років. Найбільш критичною ситуація з водними ресурсами прогнозується саме на півдні країни.

Про це повідомив Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, інформує "24 Канал" з посиланням на "Телеграф". "Ми бачимо зміну клімати, бачимо певну поведінку наших сусідів, яка призведе до зменшення доступних об’ємів води. Зокрема, на півдні. Відповідно, для нас важливо вже зараз подумати про забезпечення потреб Одеси, Херсону", – наголосив посадовець.

Сухомлин відзначає, що в Україні наразі очищається лише близько 32% стічних вод. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу цей показник перевищує 80%.

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"Якщо будемо продовжувати ту ж політику в цьому секторі, з такими ж втратами води на підприємствах водоканалів, якщо ми будемо скидати в річки неочищені каналізаційні стоки, то через 10 років частина великих міст України будуть отримувати воду погодинно. А деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні", – каже Сухомлин.

У Херсоні прогнозують серйозні проблеми з водопостачанням через 15 років, попереджає експерт.

Сухомлин запропонував можливе вирішення ситуації. Він вважає за необхідне включити будівництво нового водогону до Одеси в масштабний інфраструктурний проєкт зі спорудження прямої транспортної траси до дунайських портів, яка має проходити в обхід Молдови.

За словами Сухомлина, Світовий банк вже займається відповідними розрахунками. Після їх завершення Україна розпочне пошук джерел фінансування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що практика вимикання води за графіками буде ширитися Україною.

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