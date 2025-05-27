Воду будут предоставлять почасово? Украина может столкнуться с масштабным кризисом

Украина может оказаться на грани серьезного водного кризиса уже в течение следующих десяти лет. Наиболее критической ситуация с водными ресурсами прогнозируется именно на юге страны.

Об этом сообщил Руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, информирует "24 Канал" со ссылкой на "Телеграф". "Мы видим изменение климата, видим определенное поведение наших соседей, которое приведет к уменьшению доступных объемов воды. В частности, на юге. Соответственно, для нас важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона", – подчеркнул чиновник.

Сухомлин отмечает, что в Украине сейчас очищается лишь около 32% сточных вод. Для сравнения, в странах Европейского Союза этот показатель превышает 80%.

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"Если будем продолжать ту же политику в этом секторе, с такими же потерями воды на предприятиях водоканалов, если мы будем сбрасывать в реки неочищенные канализационные стоки, то через 10 лет часть крупных городов Украины будут получать воду почасово. А некоторые крупные города, например Одесса, могут и вообще стать ограниченными в водоснабжении", – говорит Сухомлин.

В Херсоне прогнозируют серьезные проблемы с водоснабжением через 15 лет, предупреждает эксперт.

Сухомлин предложил возможное решение ситуации. Он считает необходимым включить строительство нового водопровода в Одессу в масштабный инфраструктурный проект по сооружению прямой транспортной трассы к дунайским портам, которая должна проходить в обход Молдовы.

По словам Сухомлина, Всемирный банк уже занимается соответствующими расчетами. После их завершения Украина начнет поиск источников финансирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, что практика отключения воды по графикам будет распространяться по Украине.

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