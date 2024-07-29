Військова поліція в Україні: у Міноборони розповіли, що це за орган та які завдання він виконуватиме

Структура військової поліції буде функціонувати на базі аналогічних засад, що й Військова служба правопорядку, проте отримає додаткові повноваження у своїй діяльності.

Про це розповів уповноважений Міністерства оборони з питань військової поліції Ілля Костін, повідомляє Арміяinform.

Ключові завдання Військової поліції включають:

підтримання військової дисципліни;

оперативно-розшукова діяльність;

слідчі дії в питаннях військових злочинів;

захист прав військовослужбовців і виконання покарань.

Як зазначив представник Міністерства оборони, необхідність у формуванні військової поліції є нагальною. Україна – це єдина держава у світі, яка проводить бойові дії такого масштабу без наявності військового підрозділу з правоохоронними повноваженнями.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про те, кого торкнеться скасування відстрочки від мобілізації з 1 серпня.

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