Військова поліція в Україні: у Міноборони розповіли, що це за орган та які завдання він виконуватиме
Структура військової поліції буде функціонувати на базі аналогічних засад, що й Військова служба правопорядку, проте отримає додаткові повноваження у своїй діяльності.
Про це розповів уповноважений Міністерства оборони з питань військової поліції Ілля Костін, повідомляє Арміяinform.
Ключові завдання Військової поліції включають:
- підтримання військової дисципліни;
- оперативно-розшукова діяльність;
- слідчі дії в питаннях військових злочинів;
- захист прав військовослужбовців і виконання покарань.
Як зазначив представник Міністерства оборони, необхідність у формуванні військової поліції є нагальною. Україна – це єдина держава у світі, яка проводить бойові дії такого масштабу без наявності військового підрозділу з правоохоронними повноваженнями.
Нагадаємо, раніше UAportal писав про те, кого торкнеться скасування відстрочки від мобілізації з 1 серпня.
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