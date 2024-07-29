Военная полиция в Украине: в Минобороны рассказали, что это за орган и какие задачи он будет выполнять

Структура военной полиции будет функционировать на базе аналогичных принципов, что и Военная служба правопорядка, однако получит дополнительные полномочия в своей деятельности.

Об этом рассказал уполномоченный Министерства обороны по вопросам военной полиции Илья Костин, сообщает Армияinform.

Ключевые задачи Военной полиции включают:

поддержание военной дисциплины;

оперативно-розыскная деятельность;

следственные действия в вопросах военных преступлений;

защита прав военнослужащих и исполнение наказаний.

Как отметил представитель Министерства обороны, необходимость в формировании военной полиции является насущной. Украина – это единственное государство в мире, которое проводит боевые действия такого масштаба без наличия военного подразделения с правоохранительными полномочиями.

Напомним, ранее UAportal писал о том, кого коснется отмена отсрочки от мобилизации с 1 августа.

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