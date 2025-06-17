Військовослужбовцям виплатять по 70 000 грн у липні: хто зможе отримати кошти

У липні 2025 року частина українських військовослужбовців матиме можливість отримати разову грошову виплату від держави. Водночас ці кошти можуть не нарахувати, якщо зміняться умови проходження служби.

Так, бійці, які перебувають безпосередньо на передовій та виконують бойові чи спеціальні завдання в найнебезпечніших зонах фронту, матимуть право на додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Міністерство оборони.

До категорії спеціальних або особливо небезпечних завдань належать:

Виконання бойових наказів безпосередньо на лінії зіткнення з противником, які здійснюються підрозділами або частинами першого ешелону оборони під час контратак чи наступальних дій, зокрема до меж ротного опорного пункту.

Залучення до бойових дій на територіях України, що перебувають під окупацією російських військ.

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Слід зазначити, що додаткову виплату в розмірі 70 000 гривень призначають за кожен повний місяць виконання особливо небезпечних бойових завдань. Нарахування здійснюється за принципом накопичення – наприклад, 15 днів служби на передовій у травні та ще 15 днів у червні дадуть право отримати всю суму доплати в липні.

Як військовим отримати 70 тисяч грн

Військовослужбовець має право на додаткову виплату лише за умови підтвердження виконання завдань у найнебезпечніших районах фронту. Це підтвердження повинно бути оформлене бойовим наказом або одним із таких документів:

записами в журналі бойових дій;

бойовим донесенням;

рапортом командира підрозділу.

Проте військовослужбовець може втратити право на додаткову виплату у разі переведення або відрядження до іншої військової частини.

Нова частина зобов’язана вести облік днів служби військового та своєчасно передавати цю інформацію до його основної частини, яка видає наказ про нарахування доплати.

Наприклад, якщо солдат відслужив 30 днів у червні, то відповідні дані повинні бути передані до 5 липня, аби забезпечити своєчасну виплату.

Для збереження права на додаткові виплати важливо перевірити, щоб у наказі командира про переведення до іншої військової частини були чітко вказані всі дні виконання спеціальних завдань.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які виплати мають право військові, які втратили працездатність та як їх оформити.

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