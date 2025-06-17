Военнослужащим выплатят по 70 000 грн в июле: кто сможет получить средства

В июле 2025 года часть украинских военнослужащих будет иметь возможность получить разовую денежную выплату от государства. В то же время эти средства могут не начислить, если изменятся условия прохождения службы.

Так, бойцы, которые находятся непосредственно на передовой и выполняют боевые или специальные задачи в опасных зонах фронта, будут иметь право на дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Министерство обороны.

К категории специальных или особо опасных задач относятся:

Выполнение боевых приказов непосредственно на линии соприкосновения с противником, которые осуществляются подразделениями или частями первого эшелона обороны во время контратак или наступательных действий, в частности до границ ротного опорного пункта.

Привлечение к боевым действиям на территориях Украины, находящихся под оккупацией российских войск.

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Следует отметить, что дополнительная выплата в размере 70 000 гривен назначается за каждый полный месяц выполнения особо опасных боевых задач. Начисление производится по принципу накопления – например, 15 дней службы на передовой в мае и еще 15 дней в июне дадут право получить всю сумму доплаты в июле.

Как военным получить 70 тысяч грн

Военнослужащий имеет право на дополнительную выплату только при условии подтверждения выполнения заданий в самых опасных районах фронта. Это подтверждение должно быть оформлено боевым приказом или одним из таких документов:

записями в журнале боевых действий;

боевым донесением;

рапортом командира подразделения.

Однако военнослужащий может потерять право на дополнительную выплату в случае перевода или командировки в другую воинскую часть.

Новая часть обязана вести учет дней службы военного и своевременно передавать эту информацию в его основную часть, которая издает приказ о начислении доплаты.

Например, если солдат отслужил 30 дней в июне, то соответствующие данные должны быть переданы до 5 июля, чтобы обеспечить своевременную выплату.

Для сохранения права на дополнительные выплаты важно проверить, чтобы в приказе командира о переводе в другую воинскую часть были четко указаны все дни выполнения специальных заданий.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие выплаты имеют право военные, потерявшие трудоспособность и как их оформить.

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