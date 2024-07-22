Військові можуть отримати безплатне житло: які умови та кому можна подати заявку

Українські військовослужбовці мають право на безкоштовне житло. Закон України "Про статус ветеранів війни" гарантує учасникам бойових дій першочергове отримання земельних ділянок, але на практиці це питання ускладнене через дефіцит землі.

У Міністерстві оборони України діє Головне квартирно-експлуатаційне управління, яке відповідає за забезпечення житлом військовослужбовців. Службове житло може надаватися як тимчасове, але після 20 років служби його можна приватизувати, пише OBOZ.UA.

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Згідно із законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців", деякі категорії військових мають право на безкоштовне житло за таких умов: вислуга не менше 20 років, перебування на обліку осіб, які потребують покращення житлових умов, та реєстрація у населеному пункті дислокації військової частини.

З початку повномасштабної війни було видано 1700 квартир військовослужбовцям, а на 2024 рік передбачено 100 мільйонів гривень на програму забезпечення житлом.

Також існує програма доступного кредитування житла єОселя, яка пропонує іпотеку під 3% для військових. Станом на квітень 2024 року, програмою скористалося понад 7600 сімей.

Військовослужбовці можуть отримати не тільки квартири, а й сертифікати на житло, що виплачуються грошима. Це дозволяє їм придбати вторинне житло або доплатити за нове.

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