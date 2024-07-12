Чи можуть військовозобов‘язані, які не перебувають на обліку придбати житло: пояснення юриста
Юрист Андрій Топчій роз'яснив, чи пов'язані між собою питання постановки на військовий облік та права громадян розпоряджатися своїм майном, зокрема, купувати нерухомість.
Ситуація: Громадянин призовного віку, який не перебуває на військовому обліку, хоче придбати комору. Він запитує, чи зможе він оформити право власності на неї.
Відповідь: Так, громадянин має право придбати нерухомість, навіть якщо він не стоїть на військовому обліку.
Наразі не існує законодавчих обмежень для військовозобов'язаних щодо здійснення операцій з нерухомим та рухомим майном.
Тобто:
- Військовий облік не впливає на право громадянина купувати, продавати, дарувати чи іншим чином розпоряджатися своїм майном.
- Громадянин, який не стоїть на військовому обліку, має такі ж самі права щодо майна, як і громадянин, який перебуває на обліку.
Важливо:
- Необхідно пам'ятати, що непостановка на військовий облік є адміністративним правопорушенням. За це передбачено штраф.
- Постановка на військовий облік є обов'язком для всіх військовозобов'язаних громадян України.
Виключення з військового обліку:
Існує певна категорія осіб, яких можуть виключити з військового обліку. До них належать:
- Померлі або визнані безвісно відсутніми чи померлими.
- Ті, що втратили громадянство України.
- Визнані непридатними до військової служби.
- Досягли граничного віку перебування в запасі.
Важливо:
- Виключення з військового обліку не означає, що людина звільняється від військового обов'язку.
- Виключені з обліку все одно можуть бути мобілізовані у разі оголошення воєнного стану.
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Зняття з військового обліку:
Не слід плутати виключення з військового обліку зі зняттям з обліку.
Зняття з обліку є тимчасовим заходом, після якого громадянин зобов'язаний пройти ВЛК та оновити свої дані.
Зняття з обліку може бути пов'язане з:
- Навчанням у вищих навчальних закладах.
- Станом здоров'я.
- Проходженням альтернативної (цивільної) служби.
- Іншими обставинами.
Після завершення причин, що обумовили зняття з обліку, громадянин повинен повернутися на військовий облік.
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