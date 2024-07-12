Чи можуть військовозобов‘язані, які не перебувають на обліку придбати житло: пояснення юриста

Юрист Андрій Топчій роз'яснив, чи пов'язані між собою питання постановки на військовий облік та права громадян розпоряджатися своїм майном, зокрема, купувати нерухомість.

Ситуація: Громадянин призовного віку, який не перебуває на військовому обліку, хоче придбати комору. Він запитує, чи зможе він оформити право власності на неї.

Відповідь: Так, громадянин має право придбати нерухомість, навіть якщо він не стоїть на військовому обліку.

Наразі не існує законодавчих обмежень для військовозобов'язаних щодо здійснення операцій з нерухомим та рухомим майном.

Тобто:

Військовий облік не впливає на право громадянина купувати, продавати, дарувати чи іншим чином розпоряджатися своїм майном.

Громадянин, який не стоїть на військовому обліку, має такі ж самі права щодо майна, як і громадянин, який перебуває на обліку.

Важливо:

Необхідно пам'ятати, що непостановка на військовий облік є адміністративним правопорушенням. За це передбачено штраф.

Постановка на військовий облік є обов'язком для всіх військовозобов'язаних громадян України.

Виключення з військового обліку:

Існує певна категорія осіб, яких можуть виключити з військового обліку. До них належать:

Померлі або визнані безвісно відсутніми чи померлими.

Ті, що втратили громадянство України.

Визнані непридатними до військової служби.

Досягли граничного віку перебування в запасі.

Важливо:

Виключення з військового обліку не означає, що людина звільняється від військового обов'язку.

Виключені з обліку все одно можуть бути мобілізовані у разі оголошення воєнного стану.

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Зняття з військового обліку:

Не слід плутати виключення з військового обліку зі зняттям з обліку.

Зняття з обліку є тимчасовим заходом, після якого громадянин зобов'язаний пройти ВЛК та оновити свої дані.

Зняття з обліку може бути пов'язане з:

Навчанням у вищих навчальних закладах.

Станом здоров'я.

Проходженням альтернативної (цивільної) служби.

Іншими обставинами.

Після завершення причин, що обумовили зняття з обліку, громадянин повинен повернутися на військовий облік.

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