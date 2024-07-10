Адвокат пояснив, що чекає на військовозобовʼязаних, які не оформлять відстрочку до 16 липня

Згідно із законом щодо військової служби, мобілізації та військового обліку, всі чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки-медики, зобов'язані оновити свої дані для територіального центру комплектування та соціальної підтримки до 17 липня. В іншому випадку, вони можуть бути визнані ухилянтами та можуть бути оштрафовані.

Багато чоловіків скаржаться, що не встигають зібрати всі необхідні документи та оформити відстрочку вчасно. Адвокат Володимир Крекотень пояснив, що за чинним законодавством чоловікам не обов'язково оформлювати відстрочку від мобілізації до 16 липня 2024 року, це можна зробити й пізніше.

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Для початку військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста "Резерв+". Після оновлення даних чоловік більше не вважатиметься ухильником і матиме додатковий час для оформлення відстрочки від мобілізації.

Відповідно до нового закону, відстрочку можуть отримати:

особи, які були визнані непридатними за станом здоров'я,

мають інвалідність будь-якої групи,

мають на утриманні трьох або більше дітей,

самостійно виховують дітей, мають неповнолітню дитину з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи,

студенти денної форми навчання, викладачі, що працюють на ставку не менше 0,75,

опікуни осіб з інвалідністю та особи, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС або повномасштабної війни.

Також відстрочку можуть отримати заброньовані працівники підприємств та організацій, визнані критично важливими для економіки України під час війни.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила, чи мають право представники ТЦК відбирати водійські права.

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