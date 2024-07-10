Адвокат объяснил, что ждет военнообязанных, которые не оформят отсрочку до 16 июля

Согласно закону о военной службе, мобилизации и военном учете, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины-медики обязаны обновить свои данные для территориального центра комплектования и социальной поддержки до 17 июля. В противном случае они могут быть признаны уклонистами и могут быть оштрафованы.

Многие мужчины жалуются, что не успевают собрать все необходимые документы и оформить отсрочку в срок. Адвокат Владимир Крекотень объяснил, что по действующему законодательству мужчинам необязательно оформлять отсрочку от мобилизации до 16 июля 2024 года, это можно сделать и позже.

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Для начала военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста "Резерв+". После обновления данных мужчина больше не будет считаться уклонистом и будет иметь дополнительное время для оформления отсрочки от мобилизации.

Согласно новому закону, отсрочку могут получить:

лица, признанные непригодными по состоянию здоровья,

имеют инвалидность любой группы,

имеют на содержании троих или более детей,

самостоятельно воспитывают детей, имеют несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

студенты дневной формы обучения, преподаватели, работающие на ставку не менее 0,75,

попечители лиц с инвалидностью и лица, чьи родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС или полномасштабной войны.

Также отсрочку могут получить забронированные работники предприятий и организаций, которые признаны критически важными для экономики Украины во время войны.

Напомним, ранее адвокат объяснила, имеют ли право представители ТЦК отбирать водительские права.

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