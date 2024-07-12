Могут ли военнообязанные, не состоящие на учете приобрести жилье: объяснение юриста
Юрист Андрей Топчий разъяснил, связаны ли между собой вопросы постановки на военный учет и права граждан распоряжаться своим имуществом, в частности, покупать недвижимость.
Ситуация: Гражданин призывного возраста, который не состоит на военном учете, хочет приобрести амбар. Он спрашивает, сможет ли он оформить право собственности на нее.
Ответ: Да, гражданин имеет право приобрести недвижимость, даже если он не стоит на военном учете.
Пока не существует законодательных ограничений для военнообязанных по осуществлению операций с недвижимым и движимым имуществом.
Есть:
- Военный учет не влияет на право гражданина покупать, продавать, дарить или иным образом распоряжаться своим имуществом.
- Гражданин, не стоящий на военном учете, имеет такие же права в отношении имущества, как и гражданин, состоящий на учете.
Важно:
- Следует помнить, что непостановка на военный учет является административным правонарушением. За это предусмотрен штраф.
- Постановка на военный учет является обязанностью всех военнообязанных граждан Украины.
Исключение из военного учета:
Существует определенная категория лиц, которые могут быть исключены из военного учета. К ним относятся:
- Умершие или признанные безвестно отсутствующими или умершими.
- Утратившие гражданство Украины.
- Признаны непригодными к военной службе.
- Достигли предельный возраст пребывания в запасе.
Важно:
- Исключение из военного учета не означает, что человек освобождается от воинского долга.
- Исключенные из учета все равно могут быть мобилизованы в случае объявления военного положения.
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Снятие с военного учета:
Не следует путать исключения из военного учета со снятием с учета.
Снятие с учета является временной мерой, после которой гражданин обязан пройти ВЛК и обновить свои данные.
Снятие с учета может быть связано с:
- Обучение в высших учебных заведениях.
- Состоянием здоровья.
- Прохождением альтернативной (гражданской) службы.
- Другими обстоятельствами.
После завершения причин, обусловивших снятие с учета гражданин должен вернуться на военный учет.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.
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