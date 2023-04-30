Військові почали писати рапорти на відпустку: Після пожежі на нафтобазі в Севастополі на Керченському мосту утворилися величезні затори (відео)

Після вибуху та пожежі на нафтобазі в Севастополі частина окупантів почала тікати з Криму. Перед Керченським мостом утворився величезний затор на виїзд з півострова, повідомляють очевидці. За словами деяких із них, у заторі можна провести цілу добу.

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Генштаб ЗСУ прокоментував це у своєму зведенні від 30 квітня:

"В тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.

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У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, у Севастополі згоріла нафтобаза, окупанти заявили про влучання БПЛА, а пожежі присвоєно найвищий клас. Ця нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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