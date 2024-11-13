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Війна в Україні

Військовим збираються зменшити розмір пенсій: кого стосуватиметься

Ціхоцька Марія

Військовим збираються зменшити розмір пенсій: кого стосуватиметься
Систему виплат пенсій державним службовцям та силовикам змінять

Держава витрачає на виплату спеціальних пенсій громадянам України більше грошей, ніж на освіту. Лише за дев'ять місяців 2024 року на це витратили 88 млрд гривень, а за прогнозами, до кінця 2024 року сума зросте до 120 млрд грн, що майже дорівнює річному бюджету на освіту. Уряд і Верховна Рада мають намір кардинально змінити систему виплат пенсій державним службовцям та силовикам.

На сьогодні в Україні спеціальні пенсії можуть отримувати не тільки військові та поліцейські, а й державні службовці, судді та прокурори. Крім того, силовики з пенсією через інвалідність можуть отримувати значно вищі виплати, ніж звичайні пенсіонери. Наприклад, середня пенсія через інвалідність для цивільної особи становить близько 4 400 грн, тоді як для прокурорів може сягати 20 тис. грн, а для суддів - понад 50 тис. грн. Про це йдеться у статті Forbes.

Така нерівність виникла через законодавство, що гарантує особливі умови нарахування пенсій для окремих категорій. Пенсії силовиків можуть становити від 60 до 100% їхньої зарплати, тоді як звичайні пенсії в середньому складають лише 40% від середньої заробітної плати впродовж життя.

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Щоб скоротити видатки на спеціальні пенсії, Уряд і Верховна Рада планують реформувати відповідний закон та зменшити суми таких виплат. Проте, силовики та прокурори часто через суд домагаються збільшення своїх пенсій, навіть понад встановлений ліміт у 23 610 грн.

Для вирішення цієї проблеми Уряд планує ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) та запровадити нову систему оцінки працездатності. Згідно з розробленим законопроєктом, статус інвалідності присвоюватимуть лише після комплексної реабілітації та перевірки можливості працевлаштування.

Нагадаємо, ми вже писали, як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада.

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Війна в Україні