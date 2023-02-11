Воїни з 79 ОДШБ влаштували 'вогневий мішок' для окупантів біля Мар'їнки (відео з дрона)

Бійці з 79 окремої десантно-штурмової бригади змусили російських окупантів тікати, кинувши зброю та поранених побратимів. Це сталося поблизу Мар'їнки у Покровському районі Донецької області.

Кадрами бою поділилися військовослужбовці 79 ОДШБ у Фейсбуці. Згідно з їхнім повідомленням, ліквідовані росіяни намагалися штурмувати позиції українських захисників.

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Зазначається, що "днями противник силами до взводу піхоти зробив спробу непомітно підійти до позицій одного з підрозділів 79-ки, щоб різким штурмом захопити їх. Для цього ворожі бійці рухалися посадкою".

Аеророзвідка "марунових беретів з Миколаєва" вчасно помітила висування противника. "Командиром десантного підрозділу було ухвалено рішення трохи підпустити штурмовий підрозділ окупантів, аби той вийшов на добре пристріляну ділянку. По суті, противнику було завчасно підготовлено вогневий мішок", – кажуть бійці.

Стало відомо, що коли ворожа піхота зайшла у визначене місце, десантники відкрили по ній прицільний вогонь зі станкових гранатометів та кулеметів. "Зазнавши численних втрат, окупанти втекли кидаючи зброю та поранених товаришів", – розповіли у 79 ОДШБ.

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Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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