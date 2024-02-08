Воїни ССО провели унікальну спецоперацію 'Говерла': ворог був вибитий з опорного пункту (відео)

Воїни Сил спеціальних операцій України під час спільної роботи з підрозділами Сил оборони здійснили спецоперацію під кодовою назвою "Говерла".

Відео дня

Як повідомили у командуванні ССО, на одному з напрямків фронту підрозділи Сил спеціальних операцій допомогли Силам оборони України покращити своє оперативно-тактичне положення завдяки складній спецоперації.

Читайте також: Під час вибуху у Лисичанську ліквідовано Олексія Потелещенка: очолював МНС у так званій "ЛНР"

"Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців", – йдеться у повідомленні.

Воїни ССО під прикриттям вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА змогли вибити окупантів з опорного пункту. Також вдалося поповнити фонд полонених – захоплено двох десантників з армії противника.

"Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони", – додали у командуванні.

Нагадаємо, прикордонники знищили позицію російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Раніше морпіхи Білинського показали бадьоре відео знищення російської техніки – зенітно-ракетного комплексу "Стріла" та самохідної гаубиці "Мста-С".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!