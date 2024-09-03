''Смердючий'' храм бога смерті майя знайшли у Мексиці (фото)

Археологи зробили дивовижне відкриття на півдні Мексики – храм, присвячений богу смерті майя А Пучу, відомого також як "Смердючий". Цей бог, окрім своєї похмурої репутації, асоціювався з метеоризмом.

Храм знайшли під час будівництва залізничної станції неподалік стародавнього міста Калакмул. Комплекс, ймовірно, був частиною меншого поселення Баламку і датується раннім класичним періодом майя (250-600 рр. н.е.), повідомляє Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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Найцікавішою знахідкою став невеликий храм, всередині якого археологи виявили круглу структуру з людськими останками та 25-сантиметрову статую А Пуча. Статуя зображує бога з великим фалосом, деформованим черепом і маскою.

Руїни майського храму. Джерело: facebook.com/INAHmx

Руїни майського храму. Джерело: facebook.com/INAHmx

За віруваннями майя, А Пуч панував у підземному світі Ксібальба, де спалював душі померлих, починаючи з рота і заднього проходу. Тож можна лише уявити, які ритуали проводилися в цьому храмі.

Це відкриття є важливим внеском у наше розуміння культури майя і дозволяє зазирнути в їхній похмурий, але водночас захоплюючий світ вірувань, кажуть археологи.

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