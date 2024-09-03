''Вонючий'' храм бога смерти майя нашли в Мексике (фото)

Археологи совершили удивительное открытие на юге Мексики – храм, посвященный богу смерти майя А Пучу, известного также как "Вонючий". Этот бог, кроме своей мрачной репутации, ассоциировался с метеоризмом.

Храм был найден во время строительства железнодорожной станции неподалеку от древнего города Калакмул. Комплекс, вероятно, был частью меньшего поселения Баламки и датируется ранним классическим периодом майя (250-600 гг. н.э.), сообщает Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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Наиболее интересной находкой стал небольшой храм, внутри которого археологи обнаружили круглую структуру с человеческими останками и 25-сантиметровую статую А Пуча. Статуя изображает бога с большим фаллосом, деформированным черепом и маской.

Руины майского храма. Источник: facebook.com/INAHmx

Руины майского храма. Источник: facebook.com/INAHmx

По верованиям майя, А Пуч царил в подземном мире Ксибальба, где сжигал души умерших, начиная изо рта и заднего прохода. Так что можно только представить, какие ритуалы проводились в этом храме.

Это открытие является важным вкладом в наше понимание культуры майя и позволяет заглянуть в их мрачный, но в то же время увлекательный мир верований, говорят археологи.

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