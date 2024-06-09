Біля порту Єйськ на росії дрон потопив російський корабель – ЗМІ

В Азовському морі поблизу Єйського морського порту (Таганрозька затока) дрон атакував російський корабель. Попередньо, судно затонуло.

Про цю подію повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та паблік "Кримський вітер". Офіційно інформація не підтверджена.

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Повідомлення про атаку на порт у Єйську. Джерело: t.me/andriyshTime

Андрющенко написав: "Вчора (8 червня. – ред.) біля 16:00 з ділянки берега між Бердянськом та Приморськом "НашіОчіВсюди" фіксували на рейді декілька суден нецивільного вигляду (точка один на карті нижче). Вночі біля полуночі наш БПЛА атакував судно біля порту Єйськ (точка два на карті) і воно попередньо відправилось в супровід крейсера "Москва". Зранку всю інформацію про атаку било видалено зі всіх пабліків окупантів".

Карта, де було завдано удару. Джерело: t.me/andriyshTime

На думку Андрющенка, окупанти вирішили сховати військові десантні кораблі в Єйську, в Азовському морі.

Порт у Єйську. Джерело: dzen.ru

"Мова про Великі десантні кораблі, що вийшли три дні назад з Новоросійська та через Керченську протоку увійшли в Азов… Сам факт реальної охоти за флотом росіян в Азовському морі - це просто мега позитивна новина, яку складно переоцінити", – додав він.

Порт у Єйську на карті. Джерело: google.com/maps

Нагадаємо, 8 червня Сили оборони вперше пошкодили найсучасніший російський винищувач Су-57, яких російська армія мала всього 6 одиниць.

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